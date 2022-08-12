كرمت الهيئة العامة للشباب أول من أمس المشاركين في فعاليات النسخة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل مساعد محام «قانوني ومالي وإداري» الذي أطلقته في الخامس من شهر يونيو الماضي بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية ضمن المشروع التنموي «صناع العمل» المدرج في برنامج عمل الحكومة.

وشهد البرنامج الذي استمر 6 أسابيع تأهيل وتدريب 33 مشاركا حديث التخرج من حملة الدبلوم في القانون والمحاسبة وإدارة الأعمال والموارد البشـــريـــة والحاســـب



الآلي واللغات والاقتصاد والبنوك والتأمين من خلال برنامج تدريبي وميداني مكثف.



وفي هذا الصدد، قال رئيس المشروع د.هاشم الطبطبائي في تصريح لـ«كونا» إن المشروع الذي يقام برعاية مجلس الوزراء يستهدف خلق الفرص التدريبية والوظيفية للشباب الكويتي في مهن وحرف ومسارات يحتاجها سوق العمل لاسيما في القطاع الخاص وفقا للخطة الإنمائية للدولة على المدى البعيد.



من جانبه، قال أمين سر جمعية المحامين خالد السويفان إن النسخة الثانية من البرنامج استهدفت تأهيل حديثي التخرج للعمل في تخصصات محددة يحتاج اليها سوق العمل وتحديدا بمكاتب وشركات المحاماة.