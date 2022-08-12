قام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي بجولة تفقدية في بعض مشاريع المباني الجديدة التي تخص وزارة العدل ومنها مشروع قصر العدل الجديد القائم على تنفيذه الديوان الاميري.

وقد تم الاطلاع على قاعات المحكمة الخاصة بالجلسات وأيضا استراحات وغرف القضاة وأعضاء النيابة العامة بمرافقة من بعض مهندسي الديوان الأميري القائمين على مشروع مبنى القصر الجديد.

هذا، وقد رافق الوزير الجلاوي خلال الزيارة التفقدية كل من: رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل ونائب رئيس محكمة التمييز عادل بورسلي ووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية علي السلمان.