دارين العلي



طالبت الناشطة في مجال حقوق المرأة د. ندى المطوع بضرورة تفعيل القيود الانتخابية الكترونيا وعدم حصرها بالتسجيل في فبراير فقط.

وقالت في تصريح لـ«الأنباء» انه يمكن ان تتم القيود الانتخابية عبر تطبيق سهل او تطبيق آخر يخصص للانتخابات ويحتوي على جميع المعلومات عن العملية الانتخابية.

واقترحت ان تقوم الحكومة بإضافة جميع الأسماء في القيود الانتخابية تلقائيا، لافتة الى ان هناك تجربة سابقة في هذا الشأن عندما اعطيت المرأة حقها بالانتخاب والترشح حيث تمت اضافتها تلقائيا الى القيود الانتخابية.

وشددت على اهمية ادخال التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية مراعاة للدقة ومواكبة للعصر ولتسهيل العملية على الناخب وفي عمليات الفرز.