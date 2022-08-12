كرم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود كوكبة من الشباب الإيجابي المتميز بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2022 وهم د.أحمد الرشيدان، م.جنان الشهاب، حمود الخضر، م.ماجد سلطان، م.عبدالله المخيال، نورة المطيري وخلود المطيري.



وأكد الحمود أن الاهتمام بالشباب وتذليل أي صعوبات تواجههم والاستماع لآرائهم وتطلعاتهم وأفكارهم وتشجيعهم في كل المجالات والأنشطة هو ترجمة لتوجيهات القيادة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، بضرورة دعم الشباب واحتضان الطاقات المبدعة والحث على وضعهم بمواقع اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية الذي يجعلهم بؤرة اهتمام الدولة ومستقبلها الواعد من أجل تطوير وتعزيز قدراتهم الإبداعية ومواهبهم، خاصة أنهم ركيزة البناء والتغيير في المجتمعات.



وأضاف: بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي تنتهز المنظمات الدولية الفرصة فيه للتأكيد على أهمية دور الشباب في كل جهد ومسعى لتحقيق التنمية المستدامة، نؤكد أن شباب الكويت مميز ذو همم عالية وثقافة وعلم وإدراك يجعلنا نفتخر بهم بإنجازاتهم ومواهبهم وإبداعاتهم المختلفة، مشددا على ضرورة وضع برامج وخطط بمشاركات شبابية من شأنها دعم القطاع الشبابي واستيعاب الشباب بشكل كامل لإدماجهم في المجتمع بشكل إيجابي لتطوير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح أنه في ظل المتغيرات والتحديات التي تعيشها الأوطان العربية لا بد أن يكون للشباب الدور الأساسي في هذه المرحلة بالتسلح بالعلم الرصين، وأن يكون ولاؤهم الأول للوطن ومصلحة أوطانهم وخدمة مجتمعاتهم سواء كانوا على مقاعد الدراسة أو في معترك الحياة.