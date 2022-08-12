حققت الپولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، بداية قوية في مستهل مبارياتها أمس في دورة تورونتو الألف نقطة للتنس، بفوزها الساحق على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-1 و6-2، لتتأهل إلى الدور ثمن النهائي، فيما شهدت دورة الرجال الألف نقطة للماسترز والمقامة في مونتريال خروج بالجملة للمصنفين الأوائل وعلى رأسهم الروسي دانييل مدفيديف الأول عالميا.



ولدى الرجال، تابع الأسترالي «المشاغب» نيك كيريوس انتصاراته المدوية منذ وصوله إلى نهائي بطولة ويمبلدون الشهر الماضي، لينجح في قلب تخلفه أمام الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالميا، إلى فوز 6-7 (1-7) و6-4 و6-2، في الدور الثاني لدورة مونتريال الألف نقطة للماسترز.



ولم يكن مدفيديف الضحية الكبرى الوحيدة، إذ سقط أيضا عند العقبة الأولى كل من الإسباني كارلوس ألكاراس الثاني في الدورة واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثالث والروسي الآخر أندري روبليف الخامس.



وخسر ألكاراس، المصنف رابعا عالميا، أمام الأميركي تومي بول (34) بنتيجة 7-6 (7-4) و6-7 (7-9) و3-6.



أما تسيتسيباس، فخسر في الدور الثاني أمام الألماني جاك درابر 5-7 و7-6 (7-4)، فيما سقط روبليف أمام البريطاني دانيال إيفانز 4-6 و4-6.



وفي دورة تورونتو للألف نقطة، ودعت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز، الجماهير الكندية بخسارتها في الدور الثاني من دورة ضد السويسرية بليندا بنتشيتش، ولم تكن الخسارة 6-2، 6-4 غير متوقعة، إذ كانت سيرينا تخوض مباراتها الثالثة فقط في العام 2022 في منافسات الفردي.



وانسحبت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا عندما كانت متأخرة في مباراتها في الدور الثاني 6-1، 2-1 أمام الصينية كينوين جينغ (51) بسبب آلام في المعدة.



إلى ذلك، أكد رافائيل نادال أمس أنه سينافس في بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس الأسبوع المقبل بعد إجباره على الانسحاب من بطولة كندا المفتوحة للتنس بسبب إصابة في البطن.



واختار المصنف الثالث عالميا عدم المشاركة في البطولة الاستعدادية التي تسبق انطلاق بطولة أميركا المفتوحة في مونتريال بسبب نفس الشد العضلي الذي حد من حركته وأجبره على الانسحاب من قبل نهائي بطولة ويمبلدون الشهر الماضي.