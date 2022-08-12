أعلنت جامعة الكويت أن لجنة تسلم أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية (المشاريع الكبرى) بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على التسلم الابتدائي الجزئي رقم 2 والأخير لحزمة الأعمال 5A&B، والخاصة بأعمال الطرق والخدمات ومحطات الكهرباء الثانوية ومواقف السيارات السطحية والزراعة التجميلية والواحة في مدينة صباح السالم الجامعية، مع أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة بعين الاعتبار، وذلك في اجتماعها الذي عقدته يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 في مقر البرنامج الإنشائي في مدينة صباح السالم الجامعية.



وقال رئيس اللجنة أمين عام الجامعة بالإنابة د.محمد إبراهيم زينل إن لجنة الاستلام صادقت على التسلم الابتدائي الجزئي 2 لكل من أعمال الناحية الشمالية من الحرم الجامعي بما تتضمنه من شبكات للطرق، ومواقف السيارات السطحية، وحديقة الاستقبال الشمالية، وأعمال منطقة الواحة وهي منطقة تربط بين الحرمين الشمالي والجنوبي والمسرح المفتوح، إلى جانب المكونات المتبقية من الحرم الجنوبي وهي 3 وحدات مواقف سيارات سطحية، وحديقة الكويت الصحراوية، وطريق الخدمات ضمن حزمة الأعمال 5A&B في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بعد أن اطلعت اللجنة على التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول التسلم الابتدائي للأعمال المذكورة، مضيفا أن اللجنة انتقلت بعد ذلك لزيارة ميدانية للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع مشاريع الأعمال المذكورة.



يذكر أن أعمال الناحية الشمالية من الحرم الجامعي تحتوي على شبكات للطرق، ومواقف سطحية للسيارات بسعة 4.400 سيارة، وشبكات ضخمة من الخدمات الموقعية، ومساحات تجميلية خارجية من ضمنها حديقة الاستقبال الشمالية بمساحة 50.000 متر مربع.



كما أن منطقة الواحة وهي منطقة خضراء تربط بين المباني الشمالية والجنوبية في الحرم الجامعي وتمثل حدائق بمساحة 126.000 متر مربع تحتوي على أنواع من الزراعة التجميلية، والمساحات الخضراء بواقع 1.023 شجرة ونخلة، وعدد 93 نافورة مائية، وممرات للمشي، ومناطق للجلوس، إضافة إلى مسرح مفتوح بتصميم مميز يسمى بالمسرح الروماني.



وتحوي المكونات المتبقية من الحرم الجنوبي 3 وحدات مواقف سيارات سطحية بسعة 1000 سيارة، وحديقة الكويت الصحراوية التي تبلغ مساحتها 86.000 متر مربع والتي تضم أعمالا للزراعة التجميلية وممرات لركوب الدراجات، فضلا عن طريق الخدمات الذي يبلغ طوله 6.500 متر طولي تقريبا، وهو يربط حركة المركبات من البوابات 4 و5 و6 حتى منطقة الكليات ومباني الخدمات.



وقد شارك في عضوية لجنة تسلم أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كل من مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت أ.د.خالد الهزاع، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية م.ياسين الياسين، ومدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي عبدالصاحب أحمد الصالح، وممثل وزارة الأشغال العامة م.ضحى الخرافي، ومساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط المواقع الحالية د.عدنان العنزي، إلى جانب مقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بالجامعة م.حميدة الخالدي.