تفوقت شركة والت ديزني على نتفليكس بإجمالي مشتركين بلغ 221 مليونا، وأعلنت أنها سترفع الأسعار للمشتركين الراغبين في مشاهدة محتوى منصتي ديزني+ أو هولو بدون إعلانات تجارية.



وسترفع شركة الوسائط الإعلامية العملاقة التكلفة الشهرية لخدمة ديزني+ بدون إعلانات بنسبة 38% إلى 10.99 دولارات في ديسمبر عندما تبدأ في طرح خيار جديد يتضمن إعلانات بالأسعار الحالية.



وارتفعت أسهم ديزني 6.9% في معاملات ما بعد الإغلاق إلى 120.15 دولارا يوم الأربعاء. وراهنت ديزني في 2017 بمستقبلها على إطلاق خدمة بث تنافس نتفليكس مع انتقال الجمهور إلى المشاهدة عبر الإنترنت بدلا من القنوات التلفزيونية المدفوعة والبث التلفزيوني.



وبعد 5 أعوام تفوقت ديزني على نتفليكس في عدد مشتركي البث. ونجحت الشركة في جذب 14.4 مليون مشترك لخدمة ديزني+ متخطية متوسط توقعات محللين في استطلاع أجرته فاكت سيت بعدد مشتركين يصل إلى 10 ملايين بعد بث سلسلة «حرب النجوم» ومسلسل «مس مارفل».



إلى ذلك، تألق نجوم مسلسل «Bad sisters»، ومن بينهم شارون هورغان وإيف هيوسن وسارة غرين وكلايس بانغ، لدى حضورهم العرض الأول للمسلسل الأربعاء في أحد فنادق مدينة نيويورك الأميركية.