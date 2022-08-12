محمد راتب



اختتمت جمعية الشامية والشويخ التعاونية جمعيتها العمومية بإقرار توزيع 12% أرباحا هي الأعلى للسنة الثانية على التوالي، وإقفال باب النقاش في التقريرين المالي والإداري، إلى جانب اختيار مكتب بوبيان لتدقيق الحسابات.

وخلال الجمعية العمومية، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية خالد الدرباس: لقد حرص مجلس الإدارة على تنفيذ المشاريع الخاصة بالجمعية دون المساس بأرباح المساهمين التي هي حق لكل مساهم وأمانة في أعناقنا، وتم ذلك بتوفيق من الله ومن ثم الجهود التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة والتي أثمرت توزيع نسبة عائد على مشتريات المساهمين وفقا لقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية رقم 29 لسنة 2021 والذي حدد فيه أن تكون نسبة توزيع الأرباح بحد أقصى 12% عن قيمة مشتريات المساهمين.



وزاد: إننا نقدم التقرير السنوي لجمعية الشامية والشويخ التعاونية بشقيه المالي والإداري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لتوضيح أهم ما تحقق من أنشطة وإنجازات في العام الماضي، ما يؤكد جهد واجتهاد مجلس الإدارة لتحقيق أسمى الأهداف التي من أجلها أنشئت الجمعية.