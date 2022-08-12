وضع 233 بلوكاً لعقارات مخالفة وتحرير 252 مخالفة وإنذاراً



أوضحت البلدية أن حصيلة حملة الكشف على السراديب المستغلة تجاريا في المباني، ومخالفات البناء على أسطح العقارات الاستثمارية التي جاءت في إطار الحملة التي أطلقتها بلدية الكويت بالتعاون مع قوة الاطفاء العام في جميع المحافظات لمنع استخدام السراديب كمخازن او محال بالمخالفة للوائح والنظم في لائحتي البناء وتراخيص المحلات وكذلك لائحة المحلات المقلقة للراحة وخطورة تلك المخالفات على الأرواح والممتلكات في حال استخدامها في غير الأغراض المرخصة من أجلها او ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية.



وجاءت الحصيلة لفرق البلدية الست خلال الاسبوع الاول في جميع المحافظات على مستوى البلاد تحرير 252 مخالفة وإنذارا، وتحرير 50 أمر غلق لسراديب مخالفة، وإخلاء 31 سردابا، فضلا عن عمل 233 «بلوك» لقسائم مخالفة حتى يتم إزالة أسباب المخالفات.



وفي هذا السياق أكدت البلدية على مواصلة تكثيف الجولات الميدانية من قبل الفرق الميدانية في جميع المحافظات لتفعيل دورها الرقابي وللتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي، فضلا عن التأكد من عدم ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية، لافتة إلى تواصل عمليات الرصد والحصر للسراديب المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها بما فيها غلق السراديب المستغلة تجاريا وتحميل المخالفين المسئولية القانونية.