"الجمارك" أصدرت تعليمات في شأن آلية التعامل مع محاضر الضبط الخاصة بتهريبها

علي إبراهيم

أصدرمدير الإدارةالعامة للجمارك بالإنابة، سليمان الفهد، تعليمات حملت الرقم 70 لسنة 2022 بشأن آلية التعامل مع محاضر الضبط الخاصة بتهريب المشتقات البترولية في كافة الإدارات الجمركية.

وجاء في القرار أنه تسهيلاً للإجراءات الجمركية يتم التعامل مع حالات تهريب المشتقات البترولية بما فيها الديزل كما يلي:

1- إعداد محضر ضبط تفصيلي للكميةالمضبوطة مرفق به كتاب مؤسسة البترول الكويتية وكافة المستندات الخاصة بهذا الشأن.

2- إخطار أصحاب العلاقة بالمخالفة بموجب إشعار خطي عن طريق الإدارة المختصة ويتم فرض غرامةمالية مقدارها 50% من قيمة البضاعة .

3- يفوض مدير الإدراة لاجمركية أو من يونوب عنه بفرض الغرامات مع قبول طلب التسوية الصلحية من أصحاب الشأن مع إخطار الشؤون القانونية بذلك خلال 72 ساعة من تحرير المحضر.

4- في حال عدم رغبة أصحاب العلاقة بعقد التسوية الصلحية أو تظلمهم من الغرامة يتم إحالة الموضوع بكافة مرفقاته إلى أدارة الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم.

إذا لم يقم أصحاب الشأن أو من يمثلهم بسداد الغرامة بعد مضي 15 يوماً من تاريخ التبليغ يتم إحالة الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم.