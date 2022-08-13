قدمها 1303 عملاء خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022

علي إبراهيم

كشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك الكويت المركزي عن أن عدد الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد في الكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022 بلغ نحو 1973 شيكا بزيادة 275 شيكا مقارنة بـ1698 شيكا خلال الفترة ذاتها من 2021.

وتفصيليا، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد خلال أول 6 أشهر من 2022 نحو 30 مليون دينار مقارنة بـ 24.1 مليون دينار عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفع عدد العملاء الذين قدموا تلك الشيكات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1303 عملاء مقارنة بـ 1245 عميلا عن الفترة ذاتها من 2021.