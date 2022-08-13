تطوير مهارات المبادرين في القطاعات التكنولوجية والرقمية وتعزيز قدرات شركاتهم الناشئة



أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب مشعل الربيع الاهتمام الدائم للكويت وسعيها الحثيث إلى تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وتحقيق طموحاتهم.



وقال الربيع في تصريح صحافي بمناسبة اليوم الشباب العالمي الذي يصادف اليوم الجمعة: إن هذه الفعالية تمثل فرصة للحكومات لزيادة اهتمامها بالشباب وإعطائهم الدور المستحق في بناء المجتمع لخلق مستقبل أفضل.



ولفت الربيع إلى حرص الهيئة على تفعيل التعاون مع المنظمات الأممية والإقليمية والدولية والعمل معها لتطوير البرامج والخدمات المقدمة للشباب بكل فئاتهم وأعمارهم وتعزيز أدائها وربطها بأهداف التنمية المستدامة لتحسين ترتيب الكويت على المؤشرات الدولية، علما أنها الأولى عربيا على المؤشر العالمي لتنمية الشباب.



وذكر أن الهيئة سعت منذ العام الماضي إلى بناء الشراكات الدولية مع كبريات الشركات العالمية ومنها أمازون ومايكروسوفت وبوينغ من خلال مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال لتطوير مهارات المبادرين الشباب في القطاعات التكنولوجية والرقمية ومساعدتهم على تعزيز القدرات التنافسية لشركاتهم الناشئة وتسهيل نفاذهم إلى الأسواق العالمية.



وبين أن الهيئة ستعمل في الفترة المقبلة على التوسع في مشاريعها النوعية المدرجة ضمن الخطة الإنمائية وأبرزها دوري الإبداع الشبابي، وهو إحدى أدوات التعليم غير النظامي في مجالات العلوم والتكنولوجيا لاستثمار وقت الشباب من الفئة العمرية (7-18 سنة) واكتشاف مواهبهم وتحفيزهم على الابتكار والإبداع.



وأشار الربيع إلى مشروع مركز الإرشاد الأكاديمي كذلك الذي يهدف إلى توجيه وإرشاد طلبة الثانوية نحو الالتحاق في الجامعات المتميزة لرفع جودة مخرجات البعثات الخارجية واستحداث تخصصات جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.



وقال: إن الهيئة ستعمل كذلك على توسيع نطاق أعمالها لتنفيذ مشروع صناع العمل الذي يهدف إلى تأهيل وتوظيف الشباب الكويتيين في الوظائف المستقبلية في القطاعين العام والخاص ومشروع المبادر المحترف الذي يهدف إلى تمكين ودعم الشباب في مجال ريادة الأعمال وتنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني.



وبين أن الهيئة نجحت في إعادة افتتاح جميع مراكز الشباب المنتشرة في المحافظات الست وتوفير مرافقها وملاعبها للشباب ويمكن للأفراد والجهات حجز المساحات الخالية في مراكز الشباب لإقامة أسواق موسمية ومعارض تجارية شبابية لدعم المشاريع الشبابية.



وبين الربيع أن الهيئة أطلقت هذا الصيف برنامج الأندية الصيفية للشباب والفتيات لشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالمنفعة من خلال توفير الأنشطة الرياضية كالسباحة والكراتيه والأنشطة الحرفية والفنية والعمل جار للتوسع في الأنشطة ليتم تقديمها على مدار العام في جميع مراكز الشباب.



ووجه الدعوة إلى شباب الكويت للاستفادة من البرامج والخدمات والمرافق التي تقدمها هيئة الشباب لهم وتفعيل دورهم في تحقيق رؤية الكويت لمستقبل مستدام.