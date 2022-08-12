القاهرة - ناهد إمام



صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية د.عاصم الجزار بأنه ستتم إضافة قطع أراض، ووحدات سكنية جديدة، لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة حتى تاريخ 19/6/2022، نظرا للإقبال الشديد من المصريين بالخارج، للحجز بالمرحلة الثامنة بمشروع «بيت الوطن»، مضيفا أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز، لإضافة الأراضي والوحدات الجديدة، وذلك بعد غد الأحد 14 أغسطس الجاري، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.



وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية م.خالد عباس أنه فور تحديث الموقع، ستتم إتاحته للحاجزين الراغبين في تعديل الرغبة السابق إرسالها، وذلك لمدة 5 أيام، ابتداء من يوم الأحد 14/8/2022 لإجراء حجز جديد، وإرسال رسالة بتعديل الحجز على البريد الإلكتروني الخاص بالموقع ([email protected])، على أن تتضمن الرسالة البيانات التالية، اسم الحاجز المسجل على الموقع، وكود الحجز السابق إرسال التحويل البنكي عليه، وكود الحجز الجديد المراد التعديل عليه، واسم المحول الوارد بسويفت التحويل نصا كما هو مذكور بالسويفت (إنجليزي).



وأشار إلى أنه سيتم البدء في التسجيل والتخصيص، اعتبارا من الإثنين 22/8/2022، وسيتم نشر بيان بالأكواد التي سيتم تسجيلها بشكل يومي للتسهيل على الحاجزين.