وجه مسؤولو المدارس وقادة الأقاليم واحدا من كل 4 معلمين أمريكيين نحو الحد من حواراتهم في الفصول الدراسية حول العرق والعنصرية أو الانحياز، حسبما ذكرت شبكة ((إن بي سي))، نقلا عن استطلاع جديد.



وذكر ما يقرب من ثلث المعلمين أنهم وُجهوا نحو الحد من حواراتهم بالفصول الدراسية في أكثر من 12 ولاية، مع فرض قيود على مستوى الولاية على الحوارات بالفصول الدراسية عن العنصرية والتمييز الجنسي وموضوعات خلافية أخرى.



وقال التقرير "إن واحدا من كل أربعة من معلمي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، وواحدا من كل 4 من مديري المدارس قالوا إنهم تعرضوا للمضايقة بشأن السياسات الخاصة بالعرق والعنصرية أو الانحياز".



وأضاف "البيانات وفرت إحدى النظرات الأولى الشاملة بشأن كيفية تأثير جهود الحد من الحوارات في الفصول الدراسية عن العرق في العديد من الولايات والأقاليم،على المعلمين ومديري المدارس".