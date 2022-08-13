أفاد تقرير إخباري بأن إنتاج الأرز في الهند قد يتدهور العام الجاري حيث تسبب تراجع تساقط الأمطار في مناطق الزراعة الرئيسية في تقليص الزراعات، ما يثير مخاوف من أن أكبر دولة مُصدرة للأرز قد تحد من صادراتها بعد فرض قيود على مبيعات القمح والسكر لتوفير الأمن الغذائي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الزراعة القول إن إجمالي مساحة زراعة الأرز في الهند، وهي ثاني أكبر منتج له في العالم، تراجع بواقع 12 % حتى الآن هذا العام.



ويتداعى المحصول في وقت يضر فيه ارتفاع أسعار الغذاء بالاقتصادات في مختلف أنحاء العالم، وهو ما سيؤثر على مليارات الأشخاص الذين يعتمدون على هذه السلعة الرئيسية. وتسهم الهند بنحو 40 % في التجارة العالمية للأرز.



ومنعت الهند تصدير القمح في أيار/مايو، وقالت إن الأمن الغذائي للبلاد مهدد، بعدما أضرت موجة حر تجاوزت الأرقام القياسية بمحصول القمح في العديد من الولايات. كما قيدت الهند صادرات السكر لتأمين إمدادها الغذائي.



وقالت وزارة الزراعة في وقت متأخر أمس الجمعة إن مساحة زراعة الأرز تراجعت إلى 98ر30 مليون هكتار (55ر76 مليون اكر) اعتبارا من 12 آب/أغسطس، من 36ر35 مليون هكتار قبل عام. غير أن المنطقة المخصصة لقصب السكر ارتفعت إلى 52ر5 مليون هكتار من 45ر5 مليون.