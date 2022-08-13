ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة أجزاء في جزيرة "مينداناو" الفلبينية؛ ما اضطر السكان إلى الإجلاء عن مراكز تجارية ومباني دراسية.



وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل - وفقا لقناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية - بأن الزلزال وقع على عمق واحد كيلومتر جنوب غرب بلدة "داتو بلاه.ت. سينسوات" في مقاطعة "ماجوينداناو" في حوالي الساعة (2:25) بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.



وشعر المواطنون في عدة مناطق بالهزة الأرضية، من بينها مدينتي "كوتاباتو" و"دافاو"، حيث شوهد مواطنون أثناء إجلائهم عن مركز تجاري في "كوتاباتو" وعن المباني الدراسية بجامعة في "دافاو".. وحذر علماء الزلازل في الفلبين من حدوث توابع ارتدادية، متوقعين بإمكانية حدوث أضرار مادية.



ويأتي هذا الزلزال بعد ساعات قليلة من وقوع زلزال آخر بلغت شدته 5.1 درجة ضرب شواطئ مقاطعة "آنتيك"، وشعر به السكان في عدة بلدات.