كشف رئيس مجلس إدارة شركة «ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات سامي النصف عن تحقيق الشركة إجمالي إيرادات بلغ 77.2 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022، وذلك مقارنة بمبلغ 76.3 مليون دينار لذات الفترة من 2021، وبنمو بلغت نسبته 1%.



وأوضح النصف في تصريح صحافي ان إيرادات التأجير التشغيلية للشركة بلغت 71.1 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022، مقارنة بمبلغ 76.6 مليون دينار لذات الفترة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي الموجودات نحو 1.25 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.36 مليار دينار للفترة ذاتها من 2021.



ولفت الى أن «ألافكو» سجلت صافي خسائر بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022 بلغ 23.4 مليون دينار، بسبب تسجيل مخصص انخفاض قيمة طائرات نتيجة إعادة هيكلة عقود التأجير مع أحد عملاء الشركة بعد التعثر في السداد، فيما يخص طائرتين من أصل 77 طائرة في محفظة الشركة، وكذلك نتيجة انخفاض القيمة السوقية لهاتين الطائرتين، مؤكدا الحرص على مواصلة مراقبة وتقييم كل التطورات في هذا الشأن تماشيا مع السياسة التحوطية للشركة والنهج الحصيف في إدارة المخاطر.



وذكر ان النتائج المالية حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022 ما هي الا انعكاس للترسبات التي خلفتها البيئة التشغيلية الصعبة على قطاع الطيران وسوق تأجير الطائرات العالمي، لاسيما تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية.



وقال النصف إن «ألافكو» واصلت النمو في عملياتها التشغيلية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2022، وأبرمت عدة اتفاقيات في هذا الاطار، الأمر الذي يساهم في تعزيز قاعدة عملاء «ألافكو» المتنامية ويعزز محفظة الطائرات لدى الشركة.



ولفت الى توقيع اتفاقية بيع 3 طائرات A320-200 مع خطوط برنيق للطيران وهي شركة طيران ليبية، مبينا أن الطائرات الثلاث كانت مؤجرة قبل ذلك لعملاء آخرين.



كما أشار الى صفقة بيع طائرتين من طراز A320-200 الى شركة الطيران الليبية «MedSky» بعد انتهاء عقد التأجير مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، وكذلك إعادة تأجير طائرتين من طراز A320-200 الى شركة طيران «UltraAir» الكولومبية بعد انتهاء عقد التأجير مع شركة طيران IndiGo الهندية.



وعن صفقة تأجير 4 طائرات إيرباص A350-900 الجديدة للخطوط الجوية «ITA»، الناقل الوطني الإيطالي الجديد، أوضح النصف أن «ألافكو» أتمت تسليم 3 طائرات ضمن الصفقة، مرجحا ان يتم تسليم الطائرة الرابعة خلال الأسابيع القادمة، علما ان مدة التأجير ستكون 12 سنة.



وعلى صعيد قطاع الطيران وحركة السفر، أشار النصف الى أن هناك انتعاشا في حركة المرور العالمية، مبينا ان حركة المرور العالمية وصلت الآن إلى نحو 70% من مستويات COVID-19، فيما تجاوزت حركة المرور للعديد من المسارات الدولية مستويات ما قبل COVID-19 مثل المسارات داخل القارة الأوروبية، وكذلك المسارات بين الشرق الأوسط وأميركا الشمالية.