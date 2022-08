أعلنت solutions by stc، الذراع التقنية لشركة الاتصالات الكويتية stc المتخصص في توفير الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة والمتكاملة لقطاع الشركات، عن تعزيز حلولها للخدمات السحابية من خلال توفير مجموعة متنوعة من الباقات السحابية المتقدمة من حيث التكلفة والتي تهدف إلى توفير اتصال سلس وتعزز إنتاجية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة عمل خصبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في الكويت.



ويتم تقديم حلول البدالة السحابية من خلال مجموعة متنوعة من الباقات التي تم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة (SMEs) ومن خلال توفير حلول البدالة السحابية المتطورة، تسعى solutions by stc إلى تأكيد دعمها والتزامها طويل الأمد بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، لتساعدهم في تطوير والتوسع بأعمالهم الى مستويات اكبر ولتلبي كافة احتياجات عملائهم. كما توفر الخدمة حرية التنقل بمكان الخدمة بين المكاتب والأفرع والمكاتب المنزلية وحتى الأكشاك المتحركة في المجمعات.



وفي بيان لها، أشارت solutions by stc إلى أن حلول البدالة السحابية تقدم خططا مرنة لمجموعة خدماتها التي تشمل أرقام الاتصال المباشر (DID) والهواتف الأساسية أو المتقدمة. كما يمكن للعملاء أيضا الحصول على تراخيص للمكالمات المتزامنة أثناء تخصيص خططهم لتناسب احتياجاتهم المتنوعة. ويمكن للعميل إضافة أو إزالة الخدمات بما يتوافق مع حاجة أعماله.



وتقدم حلول البدالة السحابية مجموعة من الميزات بما في ذلك خدمات الفاكس والبريد الصوتي وتكامل البريد الإلكتروني عبر الهاتف والمكالمات الجماعية والرسائل النصية وغيرها. وبناء على احتياجات العمل الخاصة بهم، يمكن للعملاء أيضا إضافة ميزات إضافية مثل خطة الاتصال الداخلي، والرد التلقائي، وإعادة توجيه المكالمات، وتخصيصات الأرقام المباشرة، ومجموعات البحث وغيرها. بالإضافة إلى حلول البدالة السحابية، تقدم solutions by stc أيضا العديد من حلول البدالة الثابتة لتنقل تجربة اتصالاتك إلى آفاق أبعد وكفاءة عالية، بالإضافة إلى باقات يمكن تخصيصها لتناسب متطلبات كل عميل.