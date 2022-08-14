إيمانا منه بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري ينظم بنك الكويت الوطني لموظفيه سلسلة محاضرات وورش عمل حول الابتكار والقيادة، وذلك بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال IE Madrid.



وتأتي هذه السلسلة في إطار سعي البنك الدؤوب لتطوير الكفاءات والكوادر البشرية العاملة لديه وتأهيلهم بأفضل البرامج التدريبية التي تطور مهاراتهم بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية حول العالم.



وتتضمن هذه السلسلة محاضرات تركز على عدة مواضيع مهمة، من أبرزها الابتكار والقيادة وكذلك مهارات التواصل الفعال والتفاوض.



وحاضر في الحلقة الأولى التي أقيمت خلال شهر يوليو الماضي أستاذ القيادة في كلية IE للعلوم الإنسانية والتكنولوجيا بابلو ايستيفز والذي يتمتع بخبرة كبيرة في أنشطة ريادة الأعمال، كما أنه شريك في مؤسسة «Emzingo» الرائدة في مجال تطوير القيادة وريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي، وساهم منذ عام 2011 في إدارة أكثر من 100 مشروع اجتماعي.



وبهذه المناسبة، قالت مريم النصرالله المسؤولة في إدارة المواهب والتطوير: يشكل موظفونا أهم أصولنا، لذلك فإن البنك يولي أهمية كبرى نحو تنمية وتطوير قدرات موظفيه، ويسخر كل الإمكانات للمساهمة في تطورهم المهني وذلك عبر توفير برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم وبمشاركة مجموعة من الخبراء البارزين للاستفادة من خبراتهم في المجالات ذات الصلة.



وأضافت أن استراتيجية التدريب والتطوير في الموارد البشرية تعمل عن كثب من أجل توفير وتصميم جميع فرص التعلم التي تجعل كوادر البنك البشرية على أهبة الاستعداد للمستقبل وسط هذه الصناعة المصرفية التي تشهد تغييرات وتطورات متسارعة.



وتابعت: يعد الاستثمار في العنصر البشري من أهم استراتيجيات البنك التي تساعده على تحقيق المزيد من النجاحات، لاسيما أن ريادة الوطني على الصعيدين المحلي والإقليمي ترتكز في المقام الأول على الارتقاء بالكوادر البشرية العاملة لديه.



وأكدت أن سعي «الوطني» الدؤوب لتعزيز كفاءة موظفيه تعكس حرصه على تحقيق نمو مستدام وخلق جيل مصرفي يمكنه القيادة في المستقبل ليستكمل مسيرة البنك الناجحة.