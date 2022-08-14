طارق سلطان: الشركة تواصل تحقيق نتائج جيدة وسط التحديات والظروف الجيوسياسية

شركاتنا الخاضعة للسيطرة تحقق نمواً عاماً بعد الآخر.. ونتوقع استمراره خلال 2022



أعلنت شركة أجيليتي، عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2022، حيث حققت صافي أرباح بقيمة 28.8 مليون دينار، بما يعادل 11.41 فلسا ربحية للسهم الواحد، حيث شهدت صافي الأرباح من العمليات المستمرة زيادة بنسبة 71.5% من 16.8 مليون دينار إلى 28.8 مليون دينار.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء سجلت زيادة بنسبة 21.5% لتبلغ 71 مليون دينار، فيما نمت الإيرادات بنسبة 22.9% لتصل إلى 270.5 مليون دينار.



وخلال الربع الثاني من العام الحالي، حققت «أجيليتي» صافي أرباح بقيمة 16.1 مليون دينار، بربحية للسهم الواحد بلغت 6.35 فلوس، كما نمت الأرباح من العمليات المستمرة 2%، وقد بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 37 مليون دينار، بتراجع 4.1%.



فيما شهدت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للبنود غير المتكررة زيادة بنسبة 8.6%، ونمت الإيرادات 23.4% إلى 138.4 مليون دينار، وتتمتع أجيليتي بميزانية عمومية جيدة بأصول 2.5 مليار دينار، فيما بلغ صافي الدين 465.7 مليون دينار في 30 يونيو 2022، والتدفق النقدي من العمليات 24.4 مليون دينار بالنصف الثاني من العام.



نتائج جيدة



وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي طارق سلطان: «تواصل الشركة تحقيق نتائج جيدة وسط تحديات السوق والظروف الجيوسياسية، حيث حققت شركاتنا الخاضعة للسيطرة والتي نمتلكها ونديرها نموا عاما بعد عام، ونتوقع استمرار هذا النمو والأداء في عملياتنا في 2022، كما نهدف لزيادة نمو هذه الشركات، ويعتبر الاستحواذ على شركة مينزيز، الذي استكملناه الأسبوع الماضي مثالا جيدا على استراتيجية النمو هذه».



وأضاف سلطان: «فيما يخص مجموعة استثمارات أجيليتي، لاتزال DSV التي تعتبر أكبر استثماراتنا تحت تأثير أداء السوق. ومع ذلك، فإن أجيليتي مستثمر استراتيجي وطويل الأجل، ولديها خبرة عميقة خاصة في مجال سلاسل الإمداد. إننا نؤمن بالإمكانات طويلة الأمد لقطاع الشحن والنقل بالإضافة إلى القطاعات الأخرى التي استثمرنا فيها. إن أجيليتي اليوم هي شركة مختلفة عما كانت عليه قبل عامين، ولكن ما لم يتغير هو أننا نتطلع إلى تسريع نمونا عبر محفظتنا الاستثمارية وتعظيم القيمة لمساهمينا والعملاء والموظفين والشركاء والمجتمع».



الكيانات الخاضعة للسيطرة



يتكون هذا القطاع من مجموعة شركات أجيليتي التي تمتلك فيها حصصا مسيطرة وتقوم بإداراتها، وينعكس أداء هذه الشركات في بيان الدخل وقد حققت مجتمعة إيرادات بقيمة 138.4 مليون دينار، وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 39.8 مليون دينار في الربع الثاني من العام، وذلك بزيادة 23.4% و9.2% حسب الترتيب:



٭ نمت إيرادات أجيليتي للمجمعات اللوجستية بنسبة 2% خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. ولتلبية الطلب المتزايد على مساحات التخزين، تعمل أجيليتي للمجمعات اللوجستية على تحسين أصولها الحالية من الأراضي وتتطلع إلى الاستحصال على أراض إضافية للتطوير، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



٭ شهدت ترايستار، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة لقطاع المنتجات النفطية زيادة في الإيرادات بنسبة 23.8% في الربع الثاني من العام. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي في قطاع الشحن البحري وعمليات نقل الوقود الشاملة.



٭ سجلت شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) نموا في الإيرادات بنسبة 40.1% في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويأتي أداء الشركة انعكاسا للانتعاش الكبير في مجال الطيران التجاري والزيادة في أعداد الركاب وأحجام البضائع في معظم البلدان التي تعمل فيها. وقد حققت (ناس) قيمة كبيرة من العمليات في بعض أسواقها الجديدة.



٭ في 4 أغسطس، استكملت أجيليتي عملية الاستحواذ على شركة مينزيز للطيران ومقرها المملكة المتحدة وسوف تضم مينزيز لعمليات شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) لإنشاء شركة رائدة عالميا في خدمات الطيران، تعمل في 58 دولة.



وسيتم إدراج أداء شركة مينزيز ضمن بيانات أجيليتي المالية بدءا من تاريخ الانتهاء من عملية الاستحواذ، وقد بلغت قيمة الشركة عند الاستحواذ 763 مليون جنيه إسترليني، علما أنه سيتم دمج مينزيز وناس في كيان واحد تحت اسم مينزيز. وسيتم اعتبار شركة مينزيز الموحدة ضمن شركات أجيليتي الخاضعة للسيطرة.



٭ حققت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) زيادة في الإيرادات بنسبة 35.7% في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعود ذلك بالأساس إلى انتعاش الخدمات المتعلقة بالمطارات ومواقف السيارات بعد الفتح التدريجي لمطار الكويت الدولي، حيث نمت أحجام الرحلات الجوية والركاب منذ تخفيف الإجراءات المرتبطة بكوفيد19. تتوقع يوباك زيادة تدريجية في حركة الطيران في عام 2022 وما بعده.



كما وأن يوباك مستثمر مشارك في مشروع ريم مول في جزيرة الريم بأبوظبي. وقد قاربت أعمال التشييد في المشروع على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم افتتاح متاجر البيع بالتجزئة والترفيه والتسلية داخل المول خلال عام 2022، علما أنه قد تم افتتاح كارفور هايبر ماركت المستأجر الرئيسي في ريم مول مؤخرا.



٭ حققت شركة جلوبال كليرنجهاوس سستمز - المتخصصة في رقمنة عمليات الجمارك - نموا في إيرادات الربع الثاني من 2022 بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بزيادة حجم التبادل التجاري والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحفيز نموها، وتستمر الشركة بسعيها لاستكشاف الفرص التي يمكن أن تساعدها على زيادة نموها المستقبلي وتنويع مصادر دخلها.



1.4 مليار دينار القيمة الدفترية لاستثمارات الشركة بالكيانات المدرجة



تمتلك أجيليتي حصصا غير مسيطرة في مجموعة من الكيانات المدرجة وغير المدرجة وتبلغ القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات 1.4 مليار دينار وتمثل حصة أجيليتي في شركة DSV أكبر هذه الاستثمارات. كما تستثمر أجيليتي في مجموعة من الشركات الأخرى الممتدة عبر عدد من القطاعات مثل الشحن والعقارات وتمكين التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات ذات الصلة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية وتقنيات سلاسل الإمداد.



تجدر الإشارة إلى أن أسواق الأسهم العالمية لاتزال متقلبة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد، وأسعار الطاقة المرتفعة، وعدم الاستقرار السياسي وغيرها من التحديات التي تؤثر على التقييم اليومي لاستثمارات أجيليتي.