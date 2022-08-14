مفرح الشمري



استغرب العديد من المشاهدين عدم تخصيص سهرة للعملاق الراحل عبدالحسين عبدالرضا في تلفزيون الكويت القناة الاولى لحلول الذكرى الخامسة لرحيله والتي كانت الخميس الماضي 11 الجاري، او حتى تسليط الضوء على مسيرته الحافلة بالنجاحات من خلال برامج التلفزيون المباشرة التي بثت نهاية الاسبوع، ولكن للأسف مرت الذكرى الخامسة لوفاة «رمز الفرح» عبدالحسين عبدالرضا مرور الكرام بل تم عرض تقرير عن مسيرة الممثل البريطاني روان سيباستيان أتكينسون لاستذكار مسيرته الناجحة في سلسلة «مستر بن»!



هذا الامر اعتبره بعض المشاهدين انه «نكران» لما قدمه الراحل بوعدنان خصوصا لتلفزيون الكويت الذي قال عنه في احد لقاءاته اثناء تصوير مسلسل «التنديل» عام 2008 انه هو الأساس ولا يمكن التنكر لهذه الشاشة التي احتضنته وزملاءه من النجوم البارزين على الساحة اليوم وان الفضل الأول يعود الى «تلفزيون الكويت» فيما حصده من شهرة وانه يقدم أعماله على هذه الشاشة كنوع من رد الجميل والوفاء لهذه الشاشة.



هذا الوفاء من الراحل بوعدنان ليس غريبا عليه وزاد على ذلك انه اهدى التلفزيون مجموعة من أعماله الفنية التلفزيونية منها والمسرحية الخالدة في تاريخ الفن الكويتي والخليجي والعربي وذلك قبل وفاته بـ 6 أشهر، وهذا الموقف لا يفعله الا فنان لا ينسى فضل شاشة تلفزيون الكويت عليه، لذلك كان من المفترض تذكير الجيل الحالي بمسيرة هذا الفنان الذي لا يعوض وأن لا تمر ذكرى وفاته مرور الكرام في تلفزيون الدولة الرسمي، وهنا لا بد من توجيه الشكر لقناة القرين التي حرصت على استذكار الراحل بوعدنان بإعادة حلقته من برنامج «طير ودينا» التي قابله فيها رسام الكاريكاتير رمسيس، وايضا الشكر لمحطة «ام بي سي» التي حرصت خلال يومي «الخميس والجمعة» على استذكار مسيرة الراحل عبدالحسين عبدالرضا من خلال بث الوثائقي «هذا حسينوه» الذي نال استحسان الجميع.



«يا جماعة الخير» الوفاء للكبار سواء كانوا أحياء او امواتا من الأمور المحببة في القلوب.. نتمنى ان يدوم هذا الوفاء ولا ينتهي بموتهم.