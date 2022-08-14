في إطار جهوده الحثيثة لإقامة شراكات تعليمية وثقافية مع مؤسسات كويتية رائدة، يتعاون البنك الأهلي الكويتي مع مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لتقديم برنامج موسيقي تعليمي «دو ري مي»، ويستغل البرنامج كأداة لإشراك الأطفال بدروس مهمة في عدة مواد مثل التاريخ والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا.

وسيبدأ برنامج «دو ري مي» في 15 أغسطس الجاري وهو متاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما، ويتكون من 8 حصص دراسية على مدى 4 أسابيع، وهذه الجلسات مجانية وستعقد مرتين أسبوعيا في مدرسة الموسيقى بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في قاعة متعددة التخصصات تشجع على الحوار البناء وتوفر منصة للأصوات الشابة لتطوير مهاراتهم ومعرفتهم من خلال أساليب مبتكرة مثل الموسيقى.

وستكون الفصول الدراسية مفتوحة لاستقبال الجمهور ويتم التسجيل على موقع (www.jacc-kw.com) أو عبر التطبيق الخاص بالمركز.



لا شك أن استخدام الموسيقى في الصف الدراسي له العديد من المزايا، كتسريع عملية التعلم، وتحسين الذاكرة، وتقوية الروابط العاطفية، إضافة إلى تعزيز الأداء الدراسي، حيث يمكن أن تساعد النوتات الموسيقية في تعليم الرياضيات، كما أن تغيير الآلات مع عزف نفس الأغنية يمكن أن يساعد في تعليم الأنماط والتكرار والنسب، كذلك يمكن للأطفال الاستفادة من الأغاني التي تدرس نظام الهيكل العظمي أو تتضمن فن الاستذكار لمساعدة الطلاب على تذكر أجزاء من جسم الإنسان.

وستقدم الفصول د.زينب عوض الأستاذ المساعد في كلية التربية الأساسية (قسم التربية الموسيقية) والحاصلة على شهادة الدكتوراه في الفنون في تخصص الغناء.



وتعليقا على هذه الشراكة، قالت رئيسة وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك الأهلي الكويتي ليلى القطامي: «يسر البنك الأهلي الكويتي تقديم هذا البرنامج مع مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، والذي يعد منبرا ثقافيا ومركزا اجتماعيا وإبداعيا رائدا في الكويت والمنطقة ككل، كما يعد أيضا منصة للبرامج التعليمية، ويسعدنا أن نتشارك معهم لتقديم برامج تعزز ثقافة التعلم لدى الأطفال في سنوات تكوينهم، ونتطلع دائما إلى المزيد من البرامج الفريدة والمثيرة على مدار العام لمختلف الفئات العمرية».