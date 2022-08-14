أشاد رئيس جمعية الصليبية التعاونية فهد الظفيري بالقرار الوزاري لوزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان بإعادة شروط التعيين في الجمعيات التعاونية، مشيرا الى أن البند الرابع وهو أن يكون العضو المعين من أعضاء الجمعية العمومية يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح.



وأكد الظفيري أن هذه القرارات ستصب في مصلحة العمل التعاوني والمساهمين، خصوصا أن الوزير الشريعان حدد أن يكون التعيين من بين أعضاء الجمعية العمومية للجمعية المراد التعيين فيها ولمدة سنتين على الأقل، لافتا إلى أن أبناء المنطقة خير من يمثل جمعيتهم كونهم هم الأجدر والأحق في هذا المنصب، وبالتأكيد سيكون لهم دور إيجابي في النهوض بجودة الخدمات المقدمة.



وتمنى الظفيري إصدار قرارات من شأنها أن تساهم في تطوير العمل التعاوني والرقي به للأفضل كونه يمثل خدمة مجتمعية للمساهمين وأيضا المحافظة على مكتسباتهم وحقوقهم.