بشرى شعبان



دعا الخبير المختص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري إلى تسريع توقيع اتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية لمواكبة حركة الدول المجاورة، مشيرا إلى الاتفاقية التي وقعتها المملكة العربية السعودية مع اندونيسيا وتايلاند قبل الزيارة المرتقبة لوزيرة شؤون العمال المهاجرين الفلبينية من اجل إعادة فتح الاستقدام.

وقال الشمري في تصريح لـ «الأنباء»: مع مسارعة الدول المجاورة لتسهيل استقدام العمالة المنزلية والأهلية من دول متعددة والتوسع في مجال الاستقدام عبر توقيع اتفاقيات وفتح أسواق جديدة لتخفيف الأعباء عن مواطنيها وتسهيل عمل الشركات والمكاتب المتخصصة بالاستقدام، ما زالت الكويت تراوح مكانها ولا توجد مبادرات لفتح أسواق جديده لاستقدام العمالة عبر توقيع اتفاقيات، مطالبا الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص بهذا الشأن بالسعي إلى التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص لوضع الرؤية السليمة لمعالجة السلبيات بشأن ملف العمالة المنزلية واللحاق بالدول المجاورة في التقدم والتنمية في قطاع العمالة.



ولفت إلى أن مذكرة التفاهم الإثيوبية بشأن العمالة المنزلية ما زالت معطلة منذ اكثر من ثلاث سنوات ولم تنجز حتى يومنا هذا، وننتظر العمل بها والأمر سيؤثر سلبا على سوق العمل الكويتي حيث ستكون الدول المجاورة اكثر استقطابا للعمالة المنزلية والأهلية وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الكويت لقلة العمالة.