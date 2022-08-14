طالب عضو المجلس البلدي ناصر الكفيف الحكومة برفع الضرر الواقع على المواطنين وإصدار التوجيهات للوزراء المعنيين بتوزيع مشروع منطقة جنوب القيروان الإسكاني على المواطنين مستحقي الرعاية السكنية.



وقال الكفيف في تصريح صحافي إن المواطنين طال انتظارهم من اجل الحصول على الرعاية السكنية في ظل معاناتهم بسبب ارتفاع أسعار الايجارات التي يحملونها على عاتقهم.



وأضاف ان مشروع جنوب القيروان تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وكذلك البلدية والمجلس البلدي وصدرت التعليمات من قبل وزير الدولة لشؤون الاسكان بالعمل على تخطيط المنطقة والبدء بتوزيعها على المخطط الإسكاني، إلا أن المفاجأة كانت رفض الهيئة العامة للبيئة للمشروع بحجة وجود أشجار بالموقع متسائلا: هل أصبحت الأشجار أهم من المواطن والقضية الإسكانية؟!