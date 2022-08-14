واصل مان سيتي طريقه بنجاح في بداية مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب مساء أمس على ضيفه بورنموث 4-0، وقدم «السيتي» أداء متكاملا دفاعا وهجوما، أظهر من خلاله شخصية البطل التي يتحلى بها، وكذلك الجودة الفنية العالية التي يمتاز بها لاعبوه، كما قدم النرويجي ايرلينغ هالاند أداء متسقا مع زملائه، بعدما ساهم في الهدف الأول الذي سجله إلكاي غوندوغان (19)، واضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني (31)، فيما تكفل فيل فودين بالهدف الثالث (37)، وجاء الهدف الرابع بواسطة جيفرسون ليرما (خطأ في مرماه) في الدقيقة 79.



وفي مواجهة ثانية، واصل ارسنال انطلاقته المتميزة بفوز مهم على ليستر سيتي 4-2، وكشف المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس عن قدراته التهديفية العالية، بعدما سجل هدفين لـ«المدفعجية» (23) و(35) في شباك ليستر، وسجل غرانيت تشاكا الهدف الثالث (55)، وأضاف غابرييل مارتينيلي رابع الأهداف (75)، فيما سجل هدفي ليستر ويليام ساليبا (53)، وجيمس ماديسون (74).



وفي مباريات أخرى، تعادل نيوكاسل مع مستضيفه برايتون 0-0، كما تعادل ولفرهامبتون مع فولام 0-0، وتعادل ساوثمبتون على ملعبه مع ليدز يونايتد ٢-2.



وألحق أستون فيلا بضيفه إيفرتون خسارته الثانية تواليا بفوزه عليه 2-1.



وحقق أستون فيلا مع مدربه لاعب وسط ليفربول السابق ستيفن جيرارد فوزه الأول هذا الموسم بعد خسارته أمام بورنموث بهدفين نظيفين في باكورة المراحل، ليرتقي للمركز التاسع مؤقتا.



في المقابل، مني إيفرتون بقيادة لاعب تشلسي وزميل جيرارد في منتخب «الأسود الثلاثة» السابق فرانك لامبارد بخسارته الثانية تواليا بعد سقوطه.



إلى ذلك، يدخل توتنهام غمار الموسم الجديد وهو مرشح للعب دور الحصان الأسود، نظرا للتعاقدات المهمة التي أجراها في الأشهر الأخيرة، وسيخوض امتحانا صعبا لتقديم أوراق اعتماده ضد جاره اللندني تشلسي عندما يحل ضيفا عليه اليوم.