دمشق - هدى العبود



بخطوة متميزة ولافتة للأنظار استقطبت نقابة الفنانين السوريين الكبير والمؤسس للدراما السورية شيخ الفن السوري والعربي أسعد فضة حيث ترأس مجالس النقابة المركزية، وتعتبر خطة انتهجتها نقابة الفنانين لكل من كان له الفضل في تأسيسها والنهوض بالعمل الفني في سورية، واليوم يعود الفنان أسعد فضة نقيبا إلى النقابة مكرما بدعوة من نقيب الفنانين السوري محسن غازي، حيث أدار الجلسة الأسبوعية لمجلس نقابة الفنانين بصفته نقيبا فخريا بحضور النقيب ونائبه هادي بقدونس والأعضاء عماد جلول، ريم عبدالعزيز، نزيه أسعد، أحمد كمال الحريري، ميرفت رافع، أسامة السلطان، محمد نبيل أبو الشامات.



وفي تصريح لـ«الأنباء» قال القدير اسعد فضة «كم أنا سعيد بهذه الدعوة من القائمين على العمل النقابي، حقيقة استطاعوا رغم كل الصعاب جعلها موجودة وتمارس كل مهامها بطاقة الحب للاستمرار والوجود رغم الحرب وأن يكونوا في الواجهة كما عهدناهم، وأشكر جميع الفنانين الموجودين الذين سعوا دائما إلى مد العون لكل الفنانين وأتمنى التوفيق للجميع ولكل من أحب الفن في وطني.



بدوره، قال نقيب الفنانين محسن غازي إن تكريم كبار القامات الفنية خطوة إيجابية من أجل بناء جسور المحبة والاعتراف بفضل الكبار الذين صنعوا الدراما السورية بكافة أنواعها وبصماتهم الرائعة في خلق كيان مستقل وراسخ لنقابة الفنانين في سورية، وبجهودهم أصبحت من النقابات الرائدة على مستوى الوطن العربي، وأغنوها بحالة إدارية عالية، وعملوا على تطوير الأنظمة والقوانين انسجاما مع الحقوق والواجبات للأعضاء المنتسبين فيها على كل الصعد، وهذه الجلسة هي للاستفادة من مسيرة الفنان أسعد فضة الحافلة بالإنجازات على الصعيدين النقابي والفني وإطلاع الفنانين الكبار على آلية سير النقابة للنهوض بالواقع الفني السوري.



من جهته، قال المايسترو نزيه أسعد رئيس مكتب الثقافة والإعلام: إن قامات الفنانين الذين توالوا على وجودهم في نقابة الفنانين كانوا المصدر والقاموس الذي نعتمد عليه في إكمال مسيرتهم، فهم من مؤسسي النقابة، وأبدعوا فيها وأوصلوها إلى مستويات متطورة تضاهي النقابات العربية، لذا نتمنى أن نستفيد من خبرتهم عندما كانوا على رأس عملهم وحتى عندما أصبحوا خارجها، لأن المخزون الذي يمتلكونه مناسب لكل فنان ولتوجهاته وبالنهاية هي نقابة الجميع وهذه الخطوة هي تجاه كل الذين أثروا الدراما السورية والعمل النقابي وطوروها.



بدورها، اعتبرت الفنانة تماضر غانم رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين أن ترؤس الفنان أسعد فضة هذه الجلسة هو لكي يطلع على تطور النقابة لكونه أحد المؤسسين لها والنتائج التي أرسى دعائمها في فترة تسلمه لها وحتى الآن، وهي خطوة بدأت منذ تسلم الفنان محسن غازي إدارة النقابة وترأس الفنان دريد لحام أول جلسة باعتباره أول نقيب للفنانين في سورية.



يذكر أن الفنان أسعد فضة شغل عدة مناصب، حيث كان مديرا للمسرح القومي في سورية عام 1967، وفي عام 1968 ترأس ‏المركز الدولي للمسرح في سورية وأصبح نقيبا للفنانين السوريين لفترتين مدة كل منهما 4 سنوات من عام 1998 حتى عام 2006 وتقلد منصب مدير مديرية المسارح والموسيقا التابعة لوزارة الثقافة، وتبوأ منصب المدير لأهم ثلاثة مهرجانات سنوية في سورية هي ‏مهرجان المحبة في اللاذقية، مهرجان بصرى الدولي في درعا، مهرجان دمشق المسرحي، كما تم تكريمه عام 2006 بإطلاق اسمه على صالة المسرح القومي في اللاذقية.