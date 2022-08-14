قال مدير عام الإدارة العام للجمارك سليمان الفهد إن المرحلة الثانية من مشروع الخدمات الإلكترونية هي تدشين الخدمات من خلال التطبيق الحكومي «سهل»، وذلك في سياق مشروع التحول الرقمي الحكومي وتقديم الخدمات بأعلى الأنماط المرنة والذكية، من خلال الاعتماد الكلي على استخدام الأنظمة الإلكترونية دون الحاجة إلى التعاملات الورقية لإحداث تحول كامل في طريقة العمل الجمركي وتقليص الدورة المستندية وإنجاز المعاملات بأقصر وقت ممكن.

وأضاف سليمان الفهد في تصريح صحافي إن خدمة التوكيلات ستنضم قريبا إلى برنامج «سهل» بحلة جديدة ومطورة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى هي خطوة نحو هيكلة الخدمة بشكل أساسي لتنعكس بشكل متكامل بالمرحلة الثانية على تطبيق سهل الحكومي، بما يتوافق مع معاييره ومستوى تقديم خدمة حكومية متكاملة من خلال وجهة الاستخدام وقنوات الربط التي يوفرها التطبيق الحكومي لتكتمل مراحل المشروع المخطط لها، وذلك تحقيقا لهدف أساسي هو تقديم خدمات متميزة للمواطنين بتسهيل إنجاز المعاملات بكل يسر.