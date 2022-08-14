ازدحمت محطات القطار والمطارات والطرق السريعة في اليابان ، حيث يعود أغلبية المسافرين من العطلات الصيفية.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه على الرغم من أن الكثيرين قاموا بزيارة مسقط رأسهم أو أماكن أخرى لأول مرة خلال فصل الصيف منذ ثلاثة أعوام بدون قيود على السفر الداخلي، فإن القائمين على تشغيل بعض شبكات النقل قالوا إن المبيعات منخفضة في الوقت الذي تواجه فيه اليابان موجة تفشي سابعة لفيروس كورونا.



مع ذلك، شهدت نقاط التفتيش الأمنية صفوفا طويلة أمامها، خاصة قبل الرحلات المتجهة إلى طوكيو.



وقالت شركة إيست جابان لسكة الحديد إن الحجوزات تباطأت ابتداء من آب/أغسطس الجاري في أنحاء البلاد بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.



وقالت شركات الطيران في أواخر تموز/يوليو الماضي إن الحجوزات للرحلات المحلية بين 6 و 16 آب/أغسطس الجاري كانت أعلى بواقع 7ر1 مرات مقارنة بنفس الفترة من عام .2021