التدريب شمل تنظيم زيارة إلى «نزاهة» لتعريف المتدربين بدور الهيئة



في إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية ودعم فئة الشباب والطلبة، اختتم بنك الكويت الوطني تدريب الدفعة الثانية من برنامج التدريب الصيفي للعام 2022 والمخصص لطلاب وطالبات المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما بمشاركة 30 متدربا.



ويشمل البرنامج 4 دورات بواقع 30 متدربا لكل دورة وبإجمالي 120 متدربا خلال فترة الصيف، وذلك بهدف تعريف طلبة المدارس على طبيعة عمل إدارات وفروع البنك وآليات وأساليب العمل المصرفي وذلك من خلال جولات تدريبية ميدانية داخليا على مستوى الإدارات المختلفة وخارجيا لإحدى المؤسسات الحكومية.

وافتتح فعاليات البرنامج مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، حيث شهد البرنامج تعريفا بإدارات البنك ودورها ومهام كل منها وآلية العمل فيها، إضافة إلى تدريبات على طرق التفكير الإبداعي وحلول المشاكل وتعزيز مفهوم التعاون المشترك والتدريب على أدوات علمية حديثة ومتطورة من قبل شركة Creative Confidence.



ويركز برنامج التدريب الصيفي على صقل المهارات الأساسية للعمل من خلال حلقات مكثفة تمتد على مدى 5 ساعات يوميا ولمدة أسبوعين، حيث ركزت على تعريف المتدربين بالعديد من المحاور من بينها: أسلوب عمل الفريق، وطرق التفكير الإبداعي، والسبيل الأمثل للتعبير الذاتي، وأساليب التعامل مع العملاء إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالعمل المصرفي.



ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تشجيع الطلبة على التدريب والانخراط في تجربة العمل المصرفي خلال فترة إجازتهم الصيفية، كما أنه يأتي في إطار التزام بنك الكويت الوطني تجاه الشباب ودعمهم في مسيرتهم للقيام بدور فاعل في المستقبل.



ويأتي تنظيم برنامج التدريب الصيفي السنوي في إطار التزام بنك الكويت الوطني بمسؤوليته الاجتماعية وتتويجا للنجاح اللافت الذي حققه هذا البرنامج خلال الأعوام الماضية بهدف تعميم الفائدة واستيعاب المزيد من الطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج الوطني للتدريب الصيفي والاستفادة من الخبرة المهنية التي تقدمها دوراته.



وتم تنظيم رحلة خارج نطاق العمل لتوسيع المدارك والاطلاع على عمل المؤسسات الأخرى، وكانت الرحلة هذه المرة إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» لتعريف المتدربين بدور ومهام هذه الهيئة وأهدافها وكيفية عمل الإدارات فيها، إضافة إلى محاضرة توعوية بطرق الوقاية من مخاطر الفساد.



يذكر أن النسخة الأولى من البرنامج والتي عقدت من 17 يوليو الماضي واستمرت حتى 28 من الشهر نفسه شهدت توجيهات ونصائح للطلبة حول البرنامج التوعوي «لنكن على دراية» للتوعية بكيفية مكافحة البنك للجرائم المالية والمحافظة على سرية المعلومات وأمنها.