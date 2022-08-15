محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الزراعيين م.علي الغيث أن قرار تشكيل لجنة عليا لوضع الاستراتيجية المتكاملة للأمن الغذائي والمائي الذي أصدره مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف يهدف للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية.



وقال إننا نحتاج إلى مثل تلك القرارات التي تجعل من الكويت دولة تعمل وتؤمن لمواطنيها السلع الغذائية في ظل الظروف التي يمر بها العالم، مؤكدا ان التوصيات لمعالجة قصور الإنتاج الزراعي وضعف الإنتاج من الماشية والتغلب على الأزمات التي تواجه قطاعي الدواجن والأسماك من الضروري الاهتمام بها.