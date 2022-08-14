كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا عدم استعداد الكثير من سكان البلاد لتناول لقاحات كورونا المعدلة والمحتمل أن يتم توافرها في الخريف المقبل.



جاء ذلك في استطلاع أجراه معهد يوجوف لقياس الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وردا على سؤال من المعهد للمشاركين حول ما إذا كانوا يعتزمون أخذ اللقاحات المعدلة، أجاب 34% منهم بـ "لا" وأجاب 22% بـ "ربما".



في المقابل، أجاب 38% بالإيجاب فيما لم يعط 6% ردا على السؤال أو أجابوا بقول "لا أدري".



كان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أعلن أنه من المتوقع صدور الترخيص الأوروبي للقاحات المضادة لسلالتي أوميكرون بي

ايه1. وبي ايه5. في ايلول/سبتمبر المقبل.



وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن ترخيص لقاح سلالة بي ايه1. سيصدر في أول الشهر المقبل فيما سيصدر ترخيص لقاح سلالة بي ايه5. في السابع والعشرين من الشهر المقبل.

وأضاف لاوترباخ أنه من الممكن تسليم اللقاحات في اليوم التالي لصدور كل ترخيص وقال إن "الحكومة الألمانية اشترت كلا اللقاحين بكميات كافية".