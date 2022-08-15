أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين) عن تحقيق صافي ربح بقيمة 6.3 ملايين دينار خلال فترة الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2022 من السنة المالية 2022 /2023، مقابل مبلغ 1.56 مليون دينار لذات الفترة من 2021، وبنسبة نمو تتعدى 300%، بربحية للسهم الواحد 5.87 فلوس، بالمقارنة مع 1.52 فلس خلال الفترة ذاتها من 2021. وقالت الشركة في بيان صحافي، إن مجمل الإيرادات المجمعة سجل ارتفاعا بنسبة 33% ليصل مبلغ 20.65 مليون دينار، بالمقارنة مع مبلغ 15.46 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لتحسن أداء الشركات التابعة.



وسجل اجمالي الأصول المجمعة ارتفاعا يقارب نسبة 3% ووصل إلى مبلغ 804.5 ملايين دينار كما في 30 يونيو 2022، بالمقارنة مع 784.99 مليون دينار كما في نهاية السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس 2022 نتيجة الاستحواذ الأخير على حصة إضافية بنسبة 9% من رأسمال شركة التقدم التكنولوجي.



وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة القرين سعدون علي: «تؤكد النتائج المعلنة على تعافي معظم قطاعات استثمارات الشركة من مختلف الضغوطات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية وبيئة الأعمال منذ عام 2020، وخصوصا في قطاع البتروكيماويات الذي ما زال يتصدر مستويات الأداء العالي منذ العام الماضي. كما ونعمل على الدوام على دراسة وإيجاد كافة الفرص التي من شأنها نمو وتنويع مصادر الدخل بشكل يلبي تطلعات مساهمينا الكرام ويعظم صالحهم».



من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الشيخ صباح محمد عبدالعزيز: «على الرغم من التحسن الملحوظ في أداء ونتائج كافة قطاعات استثماراتنا بالمجمل، إلا أن السبب الرئيسي في الارتفاع القياسي لأرباح القرين المعلنة يرجع الى قيام مجموعة ايكويت للبتروكيماويات خلال الفترة المعلنة بتوزيع أرباح مرحلية عن ربعها الأول بلغت حصة القرين منها مبلغ 4 ملايين دينار، وأشيد بالذكر كذلك بأداء شركة جاسم للنقليات والمناولة المتميز من بعد انفراج بيئة الأعمال المحلية، وهو ما مكن الشركة من مضاعفة مستويات ربحيتها بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما نتطلع الى استمراره على صعيد كافة قطاعات أعمال المجموعة».