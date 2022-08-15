ضمن جهودها الحثيثة للتدريب والتطوير الدائم للكوادر الوطنية، شاركت وزارة النفط في الدورة التدريبية الخاصة بالترابط والتواصل بين إدارة وتطوير الموارد النفطية والغازية ومنشآت البنية التحتية للكويت والتي نظمها معهد جيانغشي للدراسات الأجنبية خلال الفترة من 10 إلى 20 أغسطس 2022، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.



وذكرت وزارة النفط في بيان صحافي، أن عدد المشاركين في الدورة التدريبية من دوله الكويت بلغ 25 مشاركا من وزارة النفط وشركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، إذ تم عقد الدورة باللغة العربية.



وأشارت الوزارة إلى أن الدورة التدريبية هدفت إلى تعليم المتدربين اتجاهات وآفاق تطوير وبناء إدارة موارد النفط والغاز في العالم، بالاضافة إلى فهم التكنولوجيا المتقدمة واستغلال موارد النفط والغاز في الصين، وتوسيع عمليات التفكير والتطوير لإدارة المتدربين الكويتيين في مجال موارد النفط والغاز وتحسين مستوى إدارة وتمكين المتدربين من تقديم مقترحات تطورية.



وبينت «النفط» أن الدورة التدريبية تطرقت إلى تكنولوجيا الحفر الذكية وتقنية القياس والحفر المتطور وتنفيذ العديد من الأعمال إلكترونيا، إذ تم تقديم عدد من التطبيقات المستخدمة عالميا في عمليات الحفر واستكشاف وتطوير النفط والغاز.



وأشارت إلى انه تم استعراض عدد من الأمثلة التطبيقية لتكنولوجيا الاستكشاف غير الزلزالية لنتائج البحث والاستكشاف الكهرومغناطيسية في الصين، وخصائص التكنولوجيا الكهرومغناطيسية وتطبيقاتها في مجال النفط والغاز، والتطبيق الفعلي للتكنولوجيا الكهرومغناطيسية في استكشاف النفط والغاز.



وقالت وزارة النفط إن الدورة تطرقت إلى نظام أتمتة استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز وتطوير حقول النفط والغاز واتجاه التنمية لمبادرة (الحزام والطريق) الصينية والمحتوى الرئيسي لربط البنية التحتية، ونقاشت الدورة التدريبية الوضع الحالي لتطوير موارد النفط والغاز وإدارتها في الكويت فضلا عن آلية تطوير المعدات والآلات النفطية.