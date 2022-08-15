أهدر برشلونة نقطتين في افتتاح موسمه ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله أمام رايو فايكانو 0-0 ضمن منافسات المرحلة الأولى على ملعبه في كامب نو السبت.



وهذه المرة الثالثة تواليا التي يفشل فيها برشلونة في تحقيق الفوز على منافسه، حيث انتهت المواجهتان الأخيرتان بفوز رايو فايكانو 1-0.



ويضع برشلونة آمالا كبيرة على الموسم الحالي بعدما كان نجم سوق الانتقالات الصيفي من دون منازع، وبالتالي يأمل ان تسهم التعاقدات الجديدة في سد الفجوة مع ريال مدريد بعد أن أنهى الموسم الماضي متخلفا بـ 13 نقطة.



استهل تشافي مباراته الأولى في «لا ليغا» بخطة 4-3-3، فقاد الثلاثي ليفاندوفسكي ورافينيا والفرنسي عثمان ديمبيليه خط الهجوم فيما لجأ مدرب رايكو فايكانو أندوني إرايولا الى خطة احتوائية بـ 4-2-3-1.



من جانبه، دافع المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز عن فريقه عقب التعادل، وقال: «رايو دافع جيدا، وهو ما جعلنا نقدم ما هو أكثر من المطلوب، أردنا إظهار لجماهيرنا أننا في الطريق الصحيح، أشعر بالحسرة، ولكن نطلب الصبر»، مضيفا التوقعات كانت كبيرة ولكن ما قدمناه ليس كافيا، الهدف الموسم الحالي هو تحقيق الألقاب، ولست هنا للبحث عن الأعذار.



وخص تشافي حارسه مارك أندريه تير شتيغن بالإشادة: «كان جيدا للغاية وأنا سعيد من أجله، أنقذنا من الخسارة، ولهذا إيماني كبير به».



إلى ذلك، استهل فياريال الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه بلد الوليد العائد إلى مصاف الدرجة الأولى 3-0 في المرحلة الافتتاحية التي شهدت أيضا تعادلا مثيرا بين إسبانيول ومضيفه سلتا فيغو 2-2.



وانتزع فياريال الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف عن أوساسونا الذي افتتح موسم «لا ليغا» رسميا الجمعة بفوزه على اشبيلية 2-1.



وتختتم المرحلة الأولى اليوم بثلاث مواجهات أبرزها أتلتيكو مدريد مع خيتافي.