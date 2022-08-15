ألقى إريك تين هاغ المدير الفني لفريق مان يونايتد باللوم على اللاعبين، وليس الخطة، في الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام برينتفورد 0-4 مساء السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وجاءت الهزيمة ليصبح تين هاغ أول مدرب يخسر مان يونايتد تحت قيادته أول مباراتين، منذ جون شابمان في عام 1921.



وظل فريق «الشياطين الحمر» من دون رصيد من النقاط ليقبع في المركز الأخير بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى خلال 3 عقود، كما أنها المرة الأولى في تاريخ يونايتد في «البريمييرليغ» التي يستقبل فيها 4 أهداف خلال الشوط الأول من عمر مباراة، بالإضافة إلى أن هذه الخسارة هي السابعة على التوالي ليونايتد خارج أرضه في الدوري سواء من الموسم الماضي أو الحالي، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ عام 1936. وقد شكك تين هاغ في حماس لاعبي الفريق، وقال: «أولا، لاعبو برينتفورد كانوا أكثر حماسا، وثانيا، تلقينا الأهداف بأخطاء فردية» وأضاف قد يكون لديك خطة جيدة، لكنك تلقي بالخطة في سلة المهملات، أعتقد أن الأمر لا علاقة له بالخطة، أول هدفين جاء بسبب عدم التعامل مع الكرة بالشكل المطلوب وكذلك القرارات». من جانبه، أقدم الإسباني دافيد دي خيا، حارس مان يونايتد، على موقف شجاع، عقب الخسارة، وكشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن دي خيا طلب بشكل شخصي أن يظهر في شبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة، كي يعتذر عن أخطائه، ويحمل نفسه أسباب الخسارة.



من جهتها، صبت جماهير مان يونايتد جام غضبها على عائلة غليزر المالكة للنادي، وبعد تلقي الفريق الهدف الرابع رفعت الجماهير لافتة في المدرجات كتبت عليها: «حان وقت الرحيل.. غليزر». من جانبه، دافع أسطورة مان يونايتد ريو فرديناند، بقوة، عن المدرب إريك تين هاغ، بعد الهزيمة، وقال: «لا أشعر بالأسف على اللاعبين، أشعر بالأسف على تين هاغ، إنه أتى تحت ذرائع كاذبة، كان يتوقع صفقات جديدة». وفي مباراة أخرى تغلب نوتنغهام على وست هام يونايتد ١-٠. إلى ذلك، تختتم مساء اليوم الجولة الثانية لـ «البريمييرليغ» بمواجهة واحدة، حيث يستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس على ملعب آنفيلد، ويسعى فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب إلى تعويض تعثر الجولة الأولى أمام فولام بنتيجة 2-2، وذلك بتحقيق نتيجة إيجابية. على الجانب الآخر، يعيش الفريق الضيف حالة غير جيدة بعدما تلقى الخسارة في المواجهة الأولى على يد أرسنال 0-2.