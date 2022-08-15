محمد راتب



تقدم مرشح جمعية الخالدية التعاونية فهد جمعة الياسين بالتهنئة للمساهمين على النتائج المالية المميزة وتوزيع نسبة 12%، متوجها بالشكر لمجلس الإدارة السابق على ما قدمه خلال فترة إدارته.



وأشار الياسين الى ان توزيع هذه النسبة التاريخية جاء نتيجة جهود مباركة من أعضاء مجلس الإدارة السابق والادارة التنفيذية وحصيلة تعاون وتضافر للوصول إلى أعلى نسبة.



وبين أنه سيعمل في حال فوزه بالانتخابات المقبلة على تطوير العمل التعاوني في جمعية الخالدية، والتواصل مع المساهمين للاطلاع على رغباتهم والحرص على تحقيقها، موضحـــا أن المنطقة بحاجة إلى الكثير من الخدمات التي تستدعي مجلسا منتخبا من أبناء المنطقة يلبي احتياجاتهم، ويسهـــم في جعـــل جمعية الخالدية التعاونيــــة أكثر تميزا بما تقدمه من منتجات وعروض ودعم للأنشطــــة المتنوعة لأبناء المنطقة في معظم المجـــالات تـــأكـــيدا لدورها المجتمعي ومسؤوليتها تجـــاه المساهمين.