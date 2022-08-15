أكد عضوان بمجلس الشباب الكويتي أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية بالنسبة للشباب العربي، مؤكدين رفضهما القاطع للانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.



وقال م. سلمان العتيبي في مداخلته خلال جلسات الملتقى الأول حول «حديث الشباب العربي لبناء الوعي» ان القضية الفلسطينية نقلت أهميتها من الأجداد المناضلين وسينقلها الشباب بدورهم للأجيال القادمة حتى تبقى «كالحلقة في الأذن».



وأعرب عن رفض الشباب الكويتي والعربي للانتهاكات والتصعيد المستمر لقوات الاحتلال الاسرائيلي واستباحة دماء الأطفال والنساء والرجال، مؤكدا تمسكهم باسترجاع الأراضي الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله.



وأعرب العتيبي عن الشكر لمنظمي الملتقى والمسؤولين على دعمهم للشباب العربي، مؤكدا أن «الشباب هم بناة المستقبل ومن تقف الحضارات بفضل عقولهم».



ومن جانبه، أعرب م.حمد الخلف في مداخلته عن استنكاره لما شهده قطاع غزة من اشتباكات واستباحة لدماء الأطفال والنساء والرجال، مؤكدا دعم الشباب العربي التام للقضية الفلسطينية.



وأضاف الخلف في هذا الصدد «فلنقف احتراما وإجلالا للشهداء حاملي لواء معركة تحرير فلسطين الحرة».