القاهرة - سامي عبدالفتاح



يشهد ستاد القاهرة في التاسعة مساء اليوم بتوقيت الكويت، المواجهة المرتقبة بين فريقي الزمالك والإسماعيلي في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر لنسخة 2022، ويحمل الزمالك لقب كأس مصر للنسخة 2021، بعد فوزه في النهائي على الأهلي قبل بضعة أسابيع مضت.



ويسعى الفريق الأبيض بقيادة البرتغالي فيريرا للفوز اليوم لمواصلة المسيرة الى النهائي وتحقيق ثلاثية مميزة في موسم واحد بعد أن اقترب بقوة من الاحتفاظ بلقب الدوري.



وبسبب الموسم الممتد حتى 29 أغسطس الجاري، للانتهاء من مسابقة الدوري، وتأثير ذلك بالإجهاد الشديد على كل الفرق ولاعبي منتخب مصر، تسعى رابطة الأندية المصرية المحترفة والتي تدير مسابقة الدوري من خلال تواصلها مع الأندية للحصول على موافقة جماعية بان يكون الدوري القادم من دور واحد فقط.



وأعلنت رابطة الأندية عن احتمالية إقامة مسابقة الدوري المصري في الموسم الجديد من دور واحد فقط، مع دورة رباعية للأندية الأربعة الأولى لتحديد بطل الدوري ووصيفه، لتحديد من لهم الحق في المشاركة في دوري الأبطال الأفريقي والبطولة الكونفيدرالية.



وخلال أيام سوف تعقد جلسة مشتركة بين البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ورابطة الأندية بحضور مسؤولي الاتحاد المصري للترتيب للموسم المقبل في ظل الضغوطات الكثيرة لمنتخب مصر والفرق المشاركة في بطولتي أفريقيا والفرق المشاركة في بطولة الأندية العربية.