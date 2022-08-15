دمشق ـ هدى العبود



كشفت المخرجة رشا شربتجي للإعلام عن أن حياتها الاخراجية بدأت عام 2003 من خلال مسلسل قانون الذي عرض لأول مرة عام 2003 حيث جمعها مع ثلة من النجوم السوريين، من أبرزهم النجم بسام كوسا، مها المصري وقصي خولي، كاريس بشار، عبد الهادي صباغ.



وقالت عبر حسابها «تسكنني اللحظة التي كنت فيها سأقدم أول عمل من اخراجي مع الكاتب ممدوح حمادة»، ولم أتخيل أن أول اعمالي على الشاشة سيكون بيتا للنجوم السوريين الكبار، وأفتخر انني اشتغلت معهم، هناك مواقف ما زالت بالبال اثناء تصوير المسلسل وأتذكر الشخصيات التي طبعت بذاكرة الناس ناظم ومنذر وزيد وكتير أسماء لشخصيات حقيقية كانت تشبهنا لأنها تعيش الواقع السوري معنا.



وأشارت شربتجي الى انه كان من الصعب اختيار عمل كوميدي لبدء مسيرتي الاخراجية. وأقولها صراحة لم أشعر بالخوف حينها لأنني تعلمت على يد شيخ الكار والدي المخرج هشام شربتجي، أطال الله بعمره.