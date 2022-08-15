دمشق ـ هدى العبود



حذرت الفنانة السورية مها المصري المواقع وبعض العقول المريضة بأنها ستقاضي كل من يتداول أي أمر يخص حياتها الشخصية دون الرجوع اليها وقالت «فعلا بيكفي»، معبرة بهذا عن استيائها من الاشاعات المتداولة حول صحتها.



وكتبت في منشور عبر صفحتها عبر «الفيسبوك»: من بعد غياب عن بلدي سورية الحبيبة رجعت لأشارك بعمل جديد الكرزون، وبدأنا التصوير لكن لي صار انني تعبت شوي والحمد لله مضت بسلامة وأنا بخير.



لكن هناك ناس بتحب تضخم الأمور من أجل جمع لايكات ومشاهدات على حساب الناس وهذا الشيء يعود لخصوصية الشخص نفسه وعيب التشهير.



يذكر ان مضمون دورها في مسلسل كرزون للكاتب مروان قاووق أم تعاني من فقد زوجها، وابناؤها ما زالوا صغارا، لكن هناك رجل مقتدر يتبنى تأمين متطلبات حياتهم، ويجسد دور الرجل الطيب القدير أسامة الروماني ليكون ابنها الفنان ليث المفتي ناكرا للجميل للرجل الذي أعطاه حياة آمنة وجنبه الفقر والعوز مع أسرته، التفاصيل المثيرة تشاهدونها على فضائيات رمضان المقبل.