محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص



أكد مصدر أمني أن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد وجه الألوية عبدالله الرجيب وعبدالله سفاح وحامد البالول وبدر البالول وحامد الدواس بمباشرة مهام عملهم من داخل قطاعاتهم التي عينوا بها. وكانت «الأنباء» أشارت امس إلى تعيين 5 وكلاء جدد في وزارة الداخلية، وهم اللواء عبدالله الرجيب وكيلا لقطاع الأمن العام واللواء عبدالله سفاح وكيلا للأمن الخاص واللواء حامد البالول وكيلا لقطاع مكتب الوزير واللواء بدر البالول وكيلا لقطاع التدريب والتعليم واللواء حامد الدواس وكيلا لقطاع الامن الجنائي.