حظيت أغنية المطرب اللبناني راغب علامة "استمارة 6" التي طرحها على قناته الرسمية على (يوتيوب) أواخر الشهر الماضي، بمشاهدة وتفاعلا من المتابعين، حيث حققت 12 مليونا و 560 ألفا و644 مشاهدة، بعد أكثر من أسبوعين من طرحها.

وواصل راغب علامة الترويج لأغنيته،عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث بدل غلاف صفحته بموقع (فيسبوك) ببوستر الأغنية، وأعاد نشر تعليقات الجمهور عنها.



وتعد "استمارة 6 " ، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، ثاني أغنيات راغب علامة في موسم الصيف الحالي وطرحها يوم الجمعة 29 يوليو الماضي، وهي من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما.



وكانت أغنية "تعاليلي" الأول في الصيف الحالي، وأصدرها عبر (يوتيوب) في شهر يونيو الماضي، وحظيت بمشاهدة وتفاعل الملايين، وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، و توزيع موسيقي توما.



وكان راغب علامة تعهد بتقديم أعمال فنيّة تُحاكي الواقع الافتراضي وتواكب التطوّر وتتماشى مع كلّ المُستجدّات فى عالم المستقبل ومتطلبات العصر.



يشار إلى أن راغب علامة طرح فى شهر فبراير الماضي فيديو كليب أغنية "ممكن أزعلك" عبر موقع المشاهدات "يوتيوب"، من كلمات الشاعر محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع مدحت خميس.