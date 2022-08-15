أعربت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك عن أسفها لما اعتبرته معاناة للناس في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان وذلك بمناسبة مرور عام على استعادة الحركة الحكم في البلاد.



وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر في بيان :" ومنذ ذلك الحين، جثم حكم طالبان فوق أفغانستان كستار قاتم، واليوم لا يجد الكثير

من الأفغان ما يكفي من الطعام ويعيشون في خوف يومي من التعرض للاضطهاد وتم تقليص حقوقهم الأساسية".



وأضافت بيربوك أن هذا الأمر " بالنسبة للنساء والفتيات يعني الحياة كما لو أنهن في السجن".



ورأت الوزيرة الألمانية أن المجتمع الدولي يضطلع بعد إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان بمسؤولية حيال المجتمع المدني الأفغاني وحيال كل هؤلاء الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في البلاد "وهؤلاء هم من تنعقد عليهم الآمال في مستقبل أكثر سلما".



وتابعت بيربوك أنه تم إجلاء أكثر من 70% من المحتاجين للحماية رغم العوائق وقالت:" نعمل على قدم وساق من أجل تمكين المزيد من الناس على المغادرة"، وقالت إنها ستطرح مع زميلتها وزيرة الداخلية نانسي فيزر "في غضون زمن قصير" برنامجا سيركز على الناس الأكثر تعرضا للخطر، ولاسيما النساء والفتيات.



وأعلنت بيربوك أنه سيتم زيادة المساعدة الإنسانية للناس في أفغانستان من جديد.