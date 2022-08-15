أفاد تقرير لصحيفة" أوبزرفر" البريطانية أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست )كان له تأثير سلبي على حماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.



وجاء في التقرير أن حدائق الحيوان، التي عادة ما تتبادل حيواناتها من أجل برامج التربية، تعاني من مشاكل إتمام عمليات التبادل في ضوء عقبات جديدة تتعلق بضوابط وعمليات فحص.



وقالت نيكي نيدهام مديرة الجمعية البريطانية الأيرلندية لحدائق الحيوان وأحواض الأسماك "بيازا" إنه "يتم التخطيط بعناية لنقل الحيوانات بين حدائق الحيوان وأحواض الأسماك من أجل الحفاظ على التكوين الجيني الصحي لهذه الحيوانات".



ووفقا للجمعية، تم تبادل 84 حيوانا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حتى الآن هذا العام، و56 حيوانا فقط العام الماضي. وقبل بريكست، كان متوسط هذا الرقم يدور حول 1400 حيوان سنويا.



ومن بين الحيوانات المهددة بالانقراض وحيد القرن الأسود وموطنه شرق أفريقيا، حيث لا يزال يوجد منه عدد قليل فقط في حدائق الحيوانات. وقالت نيدهام إنه إذا لم تستمر برامج الحفاظ، سيشكل ذلك خطرا على أنواع الحيوانات.