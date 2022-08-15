وصف الفنان سيد رجب مشاركته في فيلم "كيرة والجن" بــ "التجربة العظيمة"، مشيرا إلى تقديمه دورا رئيسيا ومهما في الفيلم.وأعرب سيد رجب - في تصريح - عن سعادته بهذه التجربة رغم الإرهاق الكبير الذي مر به فريق العمل منذ بداية انطلاق التحضير، لافتا إلى أن تصنيف قصة الفيلم ضمن إطار الأعمال الوطنية أمر شجعه على المشاركة في العمل، فهو يرصد بطولات شعب مصر ضد الاحتلال الإنجليزي.

وأشار إلى "رواية 1919" المأخوذ منها الفيلم، والتي تسرد تفاصيل كثيرة وشخصيات متنوعة تبرز من خلالها الفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث، من منظور اجتماعي ووطني وثقافي، كاشفا عن أن هناك اختلافات كثيرة بين الفيلم والرواية، لأن الفيلم يركز على بعض الشخصيات والأحداث، وقضية مقاومة الإحتلال الإنجليزي لنحو أربعة أعوام، جرى خلالها تنفيذ العديد من العمليات الفدائية.

وأوضح أن كاتب سيناريو الفيلم أحمد مراد استطاع أن يصيغ ما يريد من أفكار وطنية، تخدم العمل السينمائي، وتبرز قوته وأهمية قضاياه، مشددا على أن المشاركة في هذا الفيلم مغرية لأي ممثل، على الرغم من ظروف التصوير، مشيرا إلى أن عملية التصوير جرت في العديد من المحافظات، وكذلك في دولة المجر، واستمر التصوير وقتاً طويلاً