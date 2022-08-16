دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء امس حملة واسعة بالتنسيق مع قطاع شبكات التوزيع وفريق التدخل السريع في البلدية للتفتيش على المباني التي يقطنها عزاب في «العاصمة» والتي تحوي تمديدات كهربائية مخالفة تهدد الشبكة وأرواح القاطنين.



ولفت نائب رئيس الفريق أحمد الشمري أن حصيلة الحملة التي شملت منطقتي شرق وبنيد القار بلغت 9 حالات تم تحرير محضر ضبط وإثبات حالة بشأنها مع قطع التيار عنها كونها مخالفة لجميع القرارات المنظمة.



وتأتي هذه العملية في ظل ازدياد ظاهرة العزاب التي بدأت منذ عام وقد نجحت فرق الوزارة والبلدية من تنظيف منطقة بنيد القار من العشوائيات بنسبة 90% ما رفع من جودة الشبكة الكهربائية في تلك المناطق، وانعكس إيجابا على انخفاض أعداد الحوادث الطارئة في تلك المنطقة والتي تهدد أرواح الناس بسبب المخالفات.



واكد انه لن يتم استثناء أي مبنى توجد فيه مخالفات وبيوت صفيح وعشوائيات في عموم القطاعات في محافظات الكويت جميعها.



ونبه الشمري أصحاب العقارات إلى ضرورة مراقبة المستثمرين أو المستأجرين الذين يقومون بمخالفات داخل أبنيتهم، ما يعرضهم للمساءلة ودفع غرامات، بالإضافة الى ما يسببه من تلف على المباني نفسها.