يستمر بنك الكويت الدولي (KIB) بتعزيز برنامجه الهادف إلى نشر الثقافة المالية، عبر مشاركاته التوعوية والمتمثلة في دعم الحملة المصرفية الوطنية «لنكن على دراية»، حيث قام البنك مؤخرا بتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات الاحترازية للجمهور حول كيفية الاستخدام الآمن للبطاقات المصرفية وقت السفر، وذلك لحماية أصولهم وبياناتهم من السرقات والاختراقات وغيرها من المخاطر ذات الصلة.



مستهلا حديثه بالتركيز على أفضل استخدام للبطاقات المصرفية بصورة عامة والحفاظ على سرية بياناتها، أوصى مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال، باسل السويدان، أولا بتحميل تطبيق «KIB موبايل» وتفعيل خدمة رسائل الإخطارات notification أو الرسائل النصية SMS، لمتابعة ومراقبة استخدامات البطاقة والعمليات المصرفية التي تمت عليها، مع حفظ البطاقة بعيدا عن ضوء الشمس المباشر لمنع حدوث أي تلف بها.



كما أوصى السويدان العملاء بحفظ الأرقام السرية للبطاقات المصرفية وعدم كتابتها أو مشاركتها مع أحد، وكذلك عدم مشاركة رموز المرور (OTP) لعمليات الشراء عبر الانترنت، ومحذرا أيضا من استخدام شبكات الـ Wi-Fi أو أجهزة الكمبيوتر في الأماكن العامة للدخول إلى موقع البنك الإلكتروني وتسجيل الدخول للحسابات المصرفية، مؤكدا أن KIB لم ولن يطلب من عملائه أو غيرهم على الإطلاق أي معلومات أو بيانات شخصية أو سرية مثل اسم المستخدم أو كلمة السر، أو بيانات البطاقة المصرفية، أو كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)، سواء عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق الرسائل القصيرة أو عبر تطبيق «WhatsApp» أو شفهيا عبر مكالمة هاتفية.



كما نوه السويدان إلى ضرورة التأكيد على صلاحية البطاقات المصرفية قبل المغادرة وسريانها خلال فترة السفر، وكفاية حدودها إذا كانت من البطاقات الائتمانية، مشيرا إلى أهمية التواصل مع البنك وتحديث البيانات وأيضا إخطاره بالدول المزمع زيارتها وتحديد البطاقات المستخدمة، وذلك لتجنب إيقاف البطاقة، حيث تقوم بعض البنوك بشكل احترازي بإيقاف البطاقة التي تشك بأنها أجرت عمليات دفع أو سحب غير مألوفة لدى بعض البلدان وذلك حماية لعملائها.