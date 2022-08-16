أعلنت د.آنا ستيف، اختصاصية علم النفس أن أعراض متلازمة التعب المزمن هي اللامبالاة والصداع والتشنجات العضلية.



وتشير الاختصاصية، في حديث لموقع Lenta.Ru، إلى أن لمتلازمة التعب المزمن تأثيرا هائلا في صحة الإنسان ونمط ونوعية حياته. وبسببها يكون الجسم في حالة إرهاق دائم، ما يؤدي إلى انخفاض نشاطه البدني والعقلي. وتضيف: يمكن أن يعاني الشخص من هذه الحالة عدة سنوات، حتى بعد أن يقضي إجازة طويلة. وتثير هذه الحالة لدى الشخص المصاب مشاعر مختلفة بما فيها الشعور بالظلم والغضب ووفقا لها، هناك بعض الأعراض، عند ظهورها يجب استشارة الطبيب الاختصاصي فورا.



وتقول: «تنسب إلى الأعراض التي تشير إلى متلازمة التعب المزمن: تكرر الصداع، الدوخة، اللامبالاة، نوبات تسارع النبض، تشنجات عضلية وألم في جميع أنحاء الجسم. وتسبب حالة الإرهاق الشديد، انخفاض فعالية منظومة المناعة، ما يؤدي إلى تكرار الإصابة بأمراض البرد المصحوبة بارتفاع درجة حرارة الجسم وتضخم العقد الليمفاوية».



وتضيف: غالبا ما تكون متلازمة التعب المزمن مصحوبة بالأرق والتدهور الحاد في الحالة النفسية والعاطفية وصولا إلى الاكتئاب والنوبات المتكررة من الغضب غير المبرر والانخفاض الملحوظ في القدرات المعرفية.

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»