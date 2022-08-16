قدم السفير ناصر الهين أوراق اعتماده إلى المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا مندوبا دائما للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.



وقال السفير الهين في تصريح لـ «كونا» إنه نقل أثناء اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى فالوفايا، مثمنا دور الأمم المتحدة ومكتبها في جنيف والهيئات الدولية التابعة لها في جميع المجالات، لاسيما العمل الإنساني الذي تتلقاه الشعوب والدول لرفع المعاناة عنها.



وأضاف ان فالوفايا أشادت بجهود الكويت في العمل الإنساني الذي تضعه ضمن أولويات سياساتها الخارجية وعطائها المتميز وتعاونها مع مكتب الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى التابعة للأمم المتحدة في جنيف.



وكان السفير الهين قد التحق بوزارة الخارجية الكويتية عام 1992 وعمل ضمن وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وعضوا ببعثات الكويت الديبلوماسية في كل من القاهرة والعاصمة الكورية سيئول.



كما تولى السفير الهين منصب مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكويتية بدرجة وزير مفوض ثم عمل نائبا مساعدا لوزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.



وشغل السفير الهين أيضا منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا فيما شارك وترأس وفود الكويت في العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية.